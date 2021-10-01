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قفزة في أسعاره.. سكرتير شعبة الذهب يكشف السبب (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:25 م
الذهب
الذهب
شيماء حسن
فسر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، القفزة في أسعار الذهب بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده خلال الفترة الماضية.

وقال "نجيب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن الذهب سلعة عالمية وتتأثر مباشرة بالأحداث واجتماعات البنك الفيدرالي الدولي لتعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان، حيث تؤثر مثل هذه الأحداث على أسعاره مباشرة.

وأضاف "أن البعض يضطروا إلى بيع أطنان من الذهب فبيكون العرض كثير وهذا ما يسبب انخفاضه وهذا ما حدث الأسبوع الماضي يوم الاثنين والثلاثاء، بعدها تستقر الحالة فيرجعوا تاني إلى شراء كميات كبيرة وطبعًا هذا يعمل على ارتفاع السعر، وذلك لأن الذهب سوق مفتوح على الخارج إذا انخفض خارجًا ينخفض عندنا مباشرة".

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