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هيفاء وهبي تعلق على تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة تونس

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:22 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
مي مرسي
علقت الفنانة هيفاء وهبي على تعيين أول رئيسة وزراء سيدة بـ تونس، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "وهبي" قائله: "نجلاء_بودن أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي مبروك ‎تونس لأنها تؤمن بكفاءة المرأة العلمية وقدرتها على القيادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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