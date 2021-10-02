حصاد وزارة البيئة | مصر تنظم ملتقى تحالف عمل التكيف

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١ (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة حلول الاستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العالم يعلق آمال كبيرة على مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢١ (COP 26)، خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا ومطالبات الدول لرفع الطموح وتحديث مؤشرات المناخ، والعمل على اجراءات صفر انبعاثات، فالزخم حول اتفاق باريس اختلف عن وقت دخوله حيز التنفيذ، فى ظل تأثيرات كورونا وتأثيرات تغير المناخ القاسية التي لم تفرق بين الدول النامية والمتقدمة، لذا يأمل الجميع الخروج من المؤتمر بكتاب عمل اتفاق باريس والاجماع على نص ملزم للجميع وعادل ومتوازن.





الانتهاء من التشغيل التجريبي لاختبار كفاءة العمل ومتابعة سير المنظومة

أعلنت وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، الإنتهاء من الإعمال الإنشائية للمحطة الإنتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت محافظة قنا لتجميع ونقل المخلفات الصلبة وكذا الإنتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والإنتهاء من التشغيل التجريبى لهما بالتعاون مع المحافظة.





وزارة البيئة تجري المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ

قامت وزارة البيئة يوم الإثنين الماضي، من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بعمل المراجعة الدورية على مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ ( مركز السلام) والذى تقوم بإدارته إحدى الشركات المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحرى فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الجاهزية والإستعداد الدائم لمواجهة أى تلوث بالبيئة البحرية، وفى إطار دور وزارة البيئة الرامى إلى حماية الموارد البيئية الحساسة من مخاطر التلوث.





إجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء أن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية،كفر الشيخ، البحيرة،الدقهلية، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على ٢١١٢ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد ٩٥ وتوقف عدد ١٥١٦ عن العمل وفقًا لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد ٥٠١ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وزيرة البيئة تتوجه لميلانو لحضور المشاروات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 لتغير المناخ

توجهت وزيرة البيئة، أمس الخميس إلى دولة إيطاليا لحضور المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم.





وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو للمشاورات التمهيدية قبل cop26

وفي ذات اليوم، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة باتريشيا اسبينوزا المدير التنفيذى لسكرتارية الامم المتحدة للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التى من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة الانجليزية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم.





مصر تنظم وتترأس ملتقى لتحالف عمل التكيف (AAC) بمشاركة المملكة المتحدة

ترأست وزيرة البيئة، يوم الجمعة الملتقى الخاص بتحالف عمل التكيف (AAC) بعنوان "الرحلة الحالية والطريق إلى المستقبل: تأملات واستعراض التقدم المحرز منذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على التكيف والمرونة فى 2019 " عبر الفيديو كونفرانس وذلك على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرون للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة ميلانو بايطاليا وبمشاركة وزيرة الطاقة الإنجليزية ووزيرة البنية التحتية الهولندية وخبراء العمل المناخي بالعالم.





وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانب الكندي والألماني