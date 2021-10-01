عاجل - الأهلي يتلقي بشرة سارة

اقترب الجنوببيرسي تاو لاعب الفريق الأول الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من العودة لتدريبات المارد الأحمر الجماعية.





تعرّف على موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية للأهلي





وكان اللاعب الجنوب أفريقي قد تعرّض للإصابة في معسكر منتخب بلاده الأخير في العضلة الضامة، حرمته من الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.





وأكد عضو بالجهاز الفني للاهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بيرسي تاو خضع لأشعة خلال الساعات الماضية وبدأ بالجري بالكرة حول الملعب ومن الوارد أن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الثلاثاء المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



