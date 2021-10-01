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الجيش العراقي: مقتل 8 إرهابيين في ضربة جوية بكركوك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم، مقتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك.

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه في إطار ملاحقة بقايا تنظيم "داعـش" في المُحافظات العراقية، تمكنت قوات الجيش من قتل 8 عناصر إرهابية في كركوك بعد أن تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم، موضحًا أن طيران الجيش وجه ضربة دقيقة داخل الوكر الذي يتواجدون به والتي أدت إلى قتلهم جميعًا.

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