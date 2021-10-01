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مبادرة صحة المرأة: اكتشفنا إصابة 4 آلاف سيدة بـ سرطان الثدي (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:35 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هشام غزالي، أستاذ علاج الأورام وعضو اللجنة الرئاسية لصحة المرأة، إن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي حققت نجاح مبهر، لافتا إلى أنه تم مسح نحو 17 مليون سيدة ضمن المبادرة، حيث تم عمل توعية لهم بسرطان الثدي، وقياس السمنة والسكر والضغط، ورعاية الصحة الانجابية.

وأشار "غزالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الكشف على 10 مليون سيدة من سن 35 عاما، وممن لديهم عناصر خطورة وأعمارهم أقل من ذلك، لافتا إلى أنه تم اكتشاف 4 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي.

وأوضح أن عدد الحالات المصابة التي تم اكتشافها لا يعد ضخما وفي نفس المعدلات العالمية، منوها بأن هدف الحملة هو اكتشاف الحالات مبكرا، منوها بأنه تم علاج السيدات التي تم اكتشاف اصابتها ضمن المبادرة مجانا وتم علاجها ببروتكولات تضاهي البروتكولات العالمية.

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