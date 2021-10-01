بعد ادعاء الإرهابية اختفائها قسريًا.. بكري يكشف تفاصيل تسليم آية عبد السلام من السودان (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل تسليم الإرهابية آية حسن عبد السلام التي ادعت جماعة الإخوان الإرهابية اختفائها قسريًا في مصر منذ ثلاث سنوات.



وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة إنه وفقًا لتصريح من مصدر أمني مصري نشره موقع سكاي نيوز بشأن تسلم مصر أربع عناصر تابعة لتنظيم الإخوان من السودان.



وأشار إلى أن المصدر الأمني كشف عن أسماء الأربع عناصر وهم محمد احمد محمد، محمود عبد البديع محمد، آية حسن عبد السلام وأسماء عبد الباسط ضمن خلية تابعة لداعش في السودان.



وتابع: "أنا هنا متوقف عند آية حسن عبد السلام والتي نزلت الإرهابية بوستات كثيرة عنها وكانت تتدعي اختفائها قسريًا من ثلاث سنوات وروجت أن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بسجنها وأنها تمنع أسرتها ومحاميها من التواصل معها".



واستطرد: "هي دي آية التي تم قبضها في السودان وهي ليست أول حالة تدعي هذه الجماعة اختفائها قسريًا ثم يظهر انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية في سيناء أو ليبيا وبلدان أخرى وإما يتم القبض عليهم ويتم تسليمهم إلى مصر وكل الدعاية الرخيصة عن اختفاء آية ظهرت أكاذيبها وادعاءاتها".