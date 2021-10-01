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أول تعليق من شوبير على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أبدى الإعلامي أحمد شوبير اندهاشه الشديد من استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته".

وأضاف :"ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الوديه الوحيده محمد شريف وايضا استبعاد واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشه يبقي حقنا نتساءل وبشده ماهي الاسباب!!!؟؟؟".

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