شاهد.. ماذا طلب السيسي من المهندسين المشرفين على مشروع الأوتوستراد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.



وتحدث الرئيس السيسي إلى المهندسين المشرفين بالمشروع، موجها سؤالا، قائلا: "في ضوء تواجدكم هنا.. ايه الشغل اللي محتاجين نعمله حتى نحسن الوضع أكتر للناس ونيسر عليهم الحركة، ونشتغل فيه".



ومن ناحيته قال أحد المهندسين المشرفين على المشروع، "تعليمات سيادتك إننا نعمل محور الجزائر والمريوطية والزمر وعندما ننتهي منهم هيخدموا الطريق الدائري وهيمنعوا التكدس".