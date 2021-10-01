جميل حلمي يضم 18 لاعبًا لقائمة فريقه لمواجهة طامية





استقر جميل حلمي المدير الفني لفريق الاعلاميين علي قائمة الفريق لمواجهة مركز شباب طامية المحدد إقامتها غدا السبت الموافق 102 علي ملعب طامية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لموسم 2020202



وقد ضمت القائمة كل من:



حسام عبد الخالق. محمد سمانه. باسم عيد. فتحي فلفل. محمود شعلان. محمد فوزي. احمد تيمور. شريف عمر .أحمدابراهيم. محمود سامي. عمر اسماعيل يوسف.



بجانب ضم ابراهيم ماجد. محمد كرشه. محمد خالد. احمد كمال. حمادة جلال. أحمد أنور. شهاب شفيق .