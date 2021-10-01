عاجل.. السيسي للمسؤولين عن تطوير الأوتوستراد: "قولولي الناس محتاجين إيه"(فيديو)

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة لأعمال التطوير وتوسعة الطريق الدائري بالأوتوستراد من المسئولين عن أعمال التطوير بمتابعة ما يحتاجه المواطنين من أجل تيسيير الحركة المرورية لهم.



وقال الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية: "من خلال تواجدكم هنا ايه اللي شوفتوا ومحتاجين نطوره ونتحرك عليه من أجل التيسير على الناس ونحسن الحركة، إحنا عملنا الأساسيات بتاعة الدائري ولكن من خلال تواجدكم ايه اللي محتاجين نشتغل عليه". ليرد عليه أحد المهندسين بأعمال التطوير "إحنا بنعمل محور الجزائر والمريوطية والزمر، وهذه المحاور هتخدم الطريق الدائري لما نخلصهم وستمنع التكدسات المرورية".



وكان قام الرئيس السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.



وتفقد الرئيس السيسي التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.



كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.