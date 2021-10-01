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عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:01 م
مصر
مصر
أشرف عبد الناصر
علم "الفجر الرياضي" أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيدة البرتغالي كارلوس كيروش للاطمئنان على لاعبي الأهلي الدوليين من الناحية الطبية.

الأهلي يطمئن على الدوليين في المنتخب الوطني

وحرص سيد عبدالحفيظ على الاطمئنان على لاعبي المنتخب بعد الاسبعاد المفاجئ لثنائي الأهلي أفشة ومحمد شريف رغم تألق اللاعبان خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني.

وقرر كيروش استبعاد كلا من:


علي جبر -أحمد توفيق -كريم حافظ -سام مرسي -محمد مجدي أفشة -مهند لاشين -مصطفى فتحي -أحمد سمير -محمد شريف -أحمد ياسر ريان.

بينما جاءت قائمة المباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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مصر محمد شريف ليبيا سيد عبد الحفيظ الأهلي افشه

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