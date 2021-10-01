مشكلتان تؤرقان أنشيلوتي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني لم يجد حتى الآن حلاً لمشكلتين في صفوف الملكي.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أنشيلوتي لم يتمكن من استعادة أفضل نسخة من نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المشكلة الثانية تمكن في عدم إيجاد بديل لنجم دفاع الفريق الإسباني داني كارفخال الذي يعاني من إصابة منذ عدة أسابيع.



