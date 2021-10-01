لبنان يسجل 513 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة بلبنان 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 498 مقيمًا و15 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 624743 حالة.









وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8333 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث. وبلغ عدد حالات الإصابة المكررة 55 حالة.









وتلقى 11903 مواطنين الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 10444 مواطنًا الجرعة الثانية.



