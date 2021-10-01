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كوم حمادة يلتقي بالمنتزه ومياه البحيرة يواجه غزل كفر الدوار في افتتاحية القسم الثالث

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت


تنطلق في "الثانية ونصف" عصر السبت الثالث من أكتوبر 2021 منافسات الجولة الإفتتاحية للمجموعة الحادية عشر "مجموعة بحري" بإقامة "7" مباريات في دوري الدرجة الثالثة موسم "2021-2022"، والتي ستشهد منافسات قوية لحسم الفوز منذ بداية المسابقة.


وقد قررت منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين، خوض إقامة مباراة واحدة يوم الأحد المقبل في ختام الجولة الأولي لمباريات المجموعة "الحادية عشر" بالقسم الثالث.


ويقدم لكم "الفجر الرياضي" المباريات المقرر إقامتها في الجولة الأولي من المسابقة، حيث يلتقى مركز شباب الدلنجات مع دلفى بملعب الدلنجات، ويواجه مركز شباب المعمورة نظيره مركز شباب ايتاى البارود بملعب المعمورة.


كما يصطدم نادى كوم حمادة بنظيرخ المنتزة بملعب بدر، ويستضيف فريق اسكندرية للبترول فريق بدر بملعب اسكندرية للبترول، ويواجه مياه البحيرة فريق غزل كفر الدوار بملعب مياه البحيرة.

ويلتقى نادي بروكسى مع مركز شباب القبارى بملعب بروكسى، ويواجه مركز شباب كوم حمادة نظيره نادي الترام بملعب مركز شباب كوم حمادة.


ويواجه يوم الأحد فريق طلائع الأسطول نظيره فريق نهضة العامرية في تمام الساعة "الثانية ونصف" ظهرًا علي ملعب القوات البحرية ضمن المباريات الختامية للجولة الأولي بالقسم الثالث.

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