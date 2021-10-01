عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، عن سبب كواليس استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر النهائية التي ستخوض مباراتي ليبيا.





ويلتقي منتخب مصر بنظيره الليبي يومي ٨ ، ١١ أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.





ميدو كتب عبر حسابه الرسشمي موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" :"معلوماتي ان الراجل عمل محاضرة ڤيديو بعد الماتش لغاية الساعه ٦ الصبح..قعد يشرح فيها اخطاء اللاعيبه".





وأضاف :"وانتقد قفشه وشريف جامد على ادائهم وقالهم مستواكم ده لايؤهلكوا انكم تلعبوا في المنتخب".



