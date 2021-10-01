Advertisements

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:33 م
محمد شريف
محمد شريف
علي نبوي
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، عن سبب كواليس استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر النهائية التي ستخوض مباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الليبي يومي ٨ ، ١١ أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

ميدو كتب عبر حسابه الرسشمي موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" :"معلوماتي ان الراجل عمل محاضرة ڤيديو بعد الماتش لغاية الساعه ٦ الصبح..قعد يشرح فيها اخطاء اللاعيبه".

وأضاف :"وانتقد قفشه وشريف جامد على ادائهم وقالهم مستواكم ده لايؤهلكوا انكم تلعبوا في المنتخب".

الكلمات المفتاحية

ميدو منتخب مصر مصر محمد شريف ليبيا افشه

أخبار تهمك

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

قبل المعركة النارية.. سيميوني يوجه رسالة خاصة إلى كومان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. بشرى سارة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من شوبير على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم ليستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي بشرة سارة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - جماهير الأهلي تشن هجومًا ناريًا على كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

مشكلتان تؤرقان أنشيلوتي في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قفشة يكشف لجماهير الأهلي مفاجأة مدوية بعد استبعاده أمام النجم الساحلي

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

مفاجأة مدوية.. استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

بالأرقام.. ماذا قدم سداسي الأهلي المنضم لمنتخب مصر؟

استبعاد ديبالا من منتخب الأرجنتين

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

08:01 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

08:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements