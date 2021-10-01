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صراع بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم ليستر سيتي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:33 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن  نجم خط وسط ليستر سيتي الإنجليزي يقدم آداء مميزا للغاية رفقة ثعالب ليستر في المواسم الأخيرة مما جعله محط أنظار كبار أندية القارة الأوروبية.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن يوري تيليمانس جذب بالفعل أنظار كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، حيث ينويان التحرك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي الملكي والنادي الكتالوني سيتحركون من أجل الفوز بخدمات تيليمانس في الصيف المقبل فقط في حالة توافره في سوق الانتقالات من جانب إدارة ثعالب ليستر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تيليمانس يُعتبر حاليًا أحد أفضل لاعبي الوسط في البريميرليج لما يتمتع به من قدرة على قطع الكرات وبناء اللعب وتسجيل الأهداف أيضًا من التسديدات بعيدة المدى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تيليمانس البالغ من العمر 24 عامًا يُعتبر أيضًا هدفًا قويًا لمانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين في حال اتخذ قرار بالرحيل عن ثعالب ليستر عقب نهاية الموسم الحالي.

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