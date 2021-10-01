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تعرف على تفاصيل الجناح المصري في معرض "اكسبو 2020" (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:37 م
اكسبو 2020
اكسبو 2020
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "تن"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد تفاصيل إقامة معرض "اكسبو 2020"، وحجم مشاركة مصر في المعرض.

وأوضح التقرير، أن الجناح المصري بالمعرض يهدف إلى أن يقدم للعالم صورة جديدة لمصر، حيث يستعرض الجناح المصري بشكل مبتكر وخلاق قوة الرؤية والتخطيط في الحضارة المصرية القديمة، والانجازات الحديثة التي تحققت خلال الستة سنوات الماضية في إطار رؤية مصر 2030.

ويستعرض الجناح المصري عدد من المشروعات التي نفذتها مصر ومنها قناة السويس الجديدة، ومحور التنمية، والطرق والمواصلات، والمتحف المصري الكبير، وتطوير التعليم، والسياحة، ومشروعات الطاقة والكهرباء، وتطوير الفن والثقافة وغيرهم من المشروعات، والتي ستعرض بأحدث وسائل التكنولوجيا الافتراضية المبهرة.

الكلمات المفتاحية

قناة الجديدة اكسبو 2020

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