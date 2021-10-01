خبير أمني: تعاطي الشباب للمخدرات إحدى حروب الجيل الرابع

قال اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية المخدرات مستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تعد أمن قومي بحت لكون تعريف الأمن القومي متمثل قدرة الدولة على حماية أرضعها وشعبها وتحقيق التنمية المستدامة والأرض.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حالة تدمير الشعب بالمخدرات لن يحدث التنمية، منوها بأن المواطن المتعاطي للمخدرات لا يستطيع حماية الوطن.



وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث عن أن مصر تتعرض لحربين في آن واحد هما الحرب ضد الإرهاب، والحرب من أجل التنمية، موضحا، منوها بأن حروب الجيل الرابع عبارة عن تفجير المجتمع من الداخل بأيدي أبنائه عن طريق توجيه الحرب النفسية، من خلال نشر الشائعات والفتن بين المواطنين لحدوث اقتتال داخلي، أو خلاف كبير يؤدي إلى كارثة مثلما يحدث مع مشجعي الفرق الرياضية.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن جزء من حروب الجيل الرابع يهدف إلى استهداف الشباب وجعلهم يدمنون المخدرات من أجل إفسادهم، وحرمان الوطن من الاستفادة بإمكانياتهم، في نهضة وبناء المجتمع.

