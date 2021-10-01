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كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:16 م
كارولين النور
كارولين النور
مي مرسي


انتهت كارولين النور من تجربتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش واخراج مرقص عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، حيث قامت بتصميم وتنسيق الملابس والديكورات الخاصة بالفيلم، بالإضافة إلى وضع العديد من الأفكار المبتكرة الخاصة بالدعاية والأفيشات.


تعد كارولين النور التي تبلغ من العمر 25 عاما وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصلة علي بكالوريوس في كلية الأحياء، ومن المقرر أن تنتهي من الماجستير في عام ٢٠٢٢ تخصص في علم الجريمة واحدة من المبتكرين في عالم الأزياء وكل ما يخص الموضة، حيث بدأت مشوارها أثناء دراستها الجامعية في القاهرة واشتركت في تنسيق الملابس والتصوير واعداد الموسيقي وحصلت علي منحة دراسية الي انجلترا لتميزها وتفوقها في الدراسة، وحصلت علي شهادة من المركز المصري للبحوث والدراسات الامنية لاستخدام ال DNA في البحث الجنائي سنة 2014.


وعقب ذلك سافرت الي الولايات المتحدة الامريكية وعملت عارضة ازياء لفترة ثم تقدمت في مسابقة بفلوريدا وحصلت علي Miss Nation ضمن دول كثيرة، كما حصلت علي لقب Miss Egypt Nation 2016، ثم قامت انشاء ماركة أزياء عالمية في عالم الموضة والأزياء.


يشار إلى ان فيلم " في القلب" باقي من تصوير يوم واحد فقط، وهو من إخراج مرقص عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وبطولة خالد سليم ونسرين طافش وإنجي كيوان، محمد عز، منة فضالي، توني ماهر، كريم سرور وسوسن بدر وهالة فاخر.
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"
كارولين النور تنتهي من أولى تجاربها السينمائية "في القلب"

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