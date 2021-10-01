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محمد الباز: الإرهابية وضعت المسمار الأول للتشكيك في القضاة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:46 م
الباز
الباز
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد الباز، إن القضاء ظل بعيدًا عن التشكيك حتى ظهرت جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن اغتيال النائب العام المستشار محمد بركات ليس أول اغتيال من هذه الجماعة ولكنها بدأت سلسلة الاغتيالات مبكرًا بداية من المستشار الخازندار.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "هذه الجماعة منذ ظهورها والحكم الذي لا يعجبها لا تشكك في القاضي فقط ولكن تقتل القاضي أيضًا، وهذه الجماعة أفسدت الحياة وتراثها السياسي وأفسدت حياتنا".

وتابع "كان القضاء مصان بعيد عن التشكيك أو أن يتم التقول عليه، ولكن هذه الجماعة وضعت المسمار الأول للتشكيك في القضاة، والرئيس السيسي منذ توليه مهتم باحتفالية القضاة ومصر غدًا أمام يوم مختلف للاحتفال بيوم القضاة الذي يبدأ في الأول من أكتوبر الذي يمثل السنة القضائية وبداية عمل العنصر النسائي في هيئة قضايا الدولة".

واستطرد "من يشكك ومن يحاول الإساءة إلى صورتهم، كلامهم لا أساس له ولا قيمة ولا تأُثير وفي مزبلة التاريخ، وهنيهًا للقضاة في عيدهم وهنيًا لنا بقضاة مصر العظام".

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