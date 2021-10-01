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رسميا.. المنيا يدعم هجومه بالتعاقد مع جيمس تيدي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
سالم خليل

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه المحاسب عاطف عبدالجابر، في التعاقد مع المهاجم جيمس تيدي، قادما من فريق منتخب السويس، وذلك من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021\2022.

وسبق لهذا اللاعب، وأن لعب لانديه بتروجيت، والانتاج الحربي، ومنتخب السويس قبل أن ينضم لنادي المنيا.

ويحل فريق نادي المنيا، ضيفا على فريق نادي قنا، السبت القادم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في افتتاح مباريات دوري القسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2021\2022.

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