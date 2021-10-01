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تعرف على قائمة فريق المنيا أمام قنا في الجولة الأولى للمظاليم

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
سالم خليل


يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مبارياته بالموسم الجديد بالممتاز ب ، عندما يحل ضيفا على فريق قنا، غدا السبت في تمام الثانية والنصف، ضمن مباريات الجولة الأولى.

وكان قد غادر الفريق الأول ظهر اليوم، وأكد شديد قناوي المدير الفني المنيا جاهزية جميع عناصر الفريق ، لتقديم إنطلاقة قوية ببداية الموسم، مؤكداً ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين ، خاصة عقب اكتمال قوام الفريق بجميع المراكز.

وأعلن قناوي قائمة ال18 التي اصطحبها معه والتي ضمت كل من : محمد ابو رتيبة، ابراهيم الجرايحي ( حراس مرمي ) ، بدوي عاشور، هشام شحاته برسوم محروس، معتز وزة، أحمد عصام، فيصل غريب، محمد آدم، محمد عبدالرحيم، أحمد اسماعيل، أحمد جمال، مصطفى شعبان الشيبكشي، أيمن ناصر، مصطفى فرغلي، حسن هاشم، كريم عصمت، أحمد ترك.

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