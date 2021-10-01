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"ملك مصر".. تعرف على أرقام محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:33 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول 

محمد صلاح خاض مع ليفربول 211 مباراة في مختلف البطولات سجل 133 هدفا، وصنع 49 هدفا، وحصل على 6 بطاقات صفراء، وذلك خلال 4 سنوات فقط قضاها داخل النادي الانجليزي منذ انتقاله إليه قادما من نادي روما الإيطالي عام 2017 ولا يزال أمامه الفرصة لتحقيق المزيد من الأرقام.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

خاض محمد صلاح 6 مباريات مع ليفربول في الموسم الحالي وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم.

بينما شارك نجم منتخب مصر في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف.

محمد صلاح يهدد عرش دروجبا

بات محمد صلاح على بعد هدفين فقط من اعتلاء قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الانجليزي والتي يتصدرها حاليا الايفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الانجليزي

محمد صلاح سجل حتى الآن 102 هدفا في الدوري الانجليزي مع فريقي ليفربول وتشيلسي، ويفصله هدفين عن دروجبا متصدر الترتيب برصيد 104 هدفا.


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