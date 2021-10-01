وزيرة الهجرة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي تبرعات المصريين بالخارج لصالح "حياة كريمة"

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إطلاق الوزارة لمنصة إلكترونية لتلقي تبرعات المصريين بالخارج لصالح مبادرة حياة كريمة والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانبهم.



وقالت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة إن المصريين بالخارج يريدون مشاركة الدولة في تحدياتها وقضاياها والمشروعات القومية التي تتخذها الدولة.



وأضافت: "العلاقة بين المصري ودولته تتقارب ودائما يسارعوا للمشاركة في أي عملية تنمية تقوم بها الدولة، ومبادرة حياة كريمة مست قلوب المصريين بالخارج لأن كلهم جايين من محافظات وقرى ويشرعوا بالغيرة عليها ويريدون المشاركة في تطويرها".



وتابعت: "إدماجهم في هذه المبادرة من خلال أول حملة لتبرعات المصريين بالخارج بمشاركتي أنا والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وليلى بنس الحاصلة على المركز الأول في مجلة فوربس الأمريكية".



واستطردت وزيرة الهجرة "وزارة الهجرة عملت على إدماج المصريين في القضايا الرئاسية، ونوجه الشكر لفريق مؤسسة حياة كريمة".



ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن وزارة الهجرة أسست مركز شباب الهجرة لتدريب الدارسين بالخارج على التعامل مع كافة الأسئلة التي تواجههم عن بلدهم، متابعة "بعض الإخوان في الخارج يقوموا باستقطاب الطلبة ويدخل في أذهانهم أفكار متطرفة أو مضادة لاتجاهات الدولة دورنا أن نعمل مع هذه الشريحة ونعمل جلسات حوارية معهم".

