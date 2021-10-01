"عامل قلب مفتوح ينفع أتجوز"؟ حسام موافي يرد

رد الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على استفسار أحد المشاهدين يقول: "شقيقي أجرى عملية قلب مفتوح.. هل يمكنه الزواج صحيا؟.



وقال خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة إن هناك أنواع كثيرة من عمليات القلب المفتوح، فإذا كان المريض كان يعاني من عيب خلقي وتم إصلاحه بالعملية فيمكنه الزواج.



وأضاف أن المريض الذي يغير صمام القلب يمكنه الزواج ولكن مشكلته أنه يتناول أدوية مسيلة للدم مدى الحياة بجانب تحاليل للسيولة كل 21 يوما؛ فلذلك زوجته لابد أن تعلم بحالته، معقبا: "لو مقلتش لخطيبتك وضعك الصحي تبقى غشاش".



ونوه بأن المريض إذا قام بإجراء عملية تغيير الشريان التاجي، فلابد من الكشف جيدا على المريض ومعرفة هل وظيفة عضلة القلب جيدة أم تأثرت؟، متابعا: "من سنه فوق الستين وغير شرايين تاجية فلا أنصحه بالزواج".

