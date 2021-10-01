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تعرف على قائمة الفيوم للموسم الجديد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أنهى الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم استعدادادته لمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى للموسم الجديد.

وخلال فترة الإعداد خاض الفريق عدة مواجهات ودية بمعسكره القاهرى وشهدت رحيل وقدوم العديد من اللاعبين حتى إستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة رمضان رجب على قوام الفريق للموسم الجديد 20212022 وضمت قائمة الفريق كلا من اللاعبين القدامى ( حسين خالد ومحمود شمايكل ومحمود أبو جريشة وعلاء متولى ومجدى ديكا وأحمد الارموطى وأحمد صالح واسلام عماد وشهاب خالد وعلى ابو العلا وحمادة حسن وادهم حسن وعمر عبد العليم ويوسف يحى وسالم ياسر ).

فيما ضم الفريق عدة صفقات شملت ( أحمد رشيد ونادر سيد وأحمد رحب والسيد لطفى ومحمد مرسى وحسام حسن ومحمد فتحى واسلام السيد ومحمد عادل واحمد صابر ومحمد أحمد حسن وايهاب يوسف وعلى الدين صخر ومحمود اشرف وصلاح أشرف ).

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من رمضان رجب مديرا فنيا وممدوح مصطفى مديرا للكره، ويوسف عمر مدربا عاما، وكريم فتحى مدربا، وعلى عبد الرازق معد بدنى وابراهيم فرج مدربا لحراس المرمى وأشرف محمود علاج طبيعي، ومحمد صلاح الدين تأهيل وإصابات، وخالد محمود مديرا اداريا، ومحمد أحمد نصر إداريا، وحازم أحمد الليثي منسقا إعلاميا.

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