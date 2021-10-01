صورة.. محمد رمضان يتعاقد على أول حفل جماهيري له في العراق

أعلن الفنان محمد رمضان على تعاقده لأول مرة على حفل جماهيري له في العراق، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "رمضان" على الصورة قائلًا:" تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في استاد البصرة الدولي مع جمهور العراقي.. هل مستعدين لأكبر حفلة في العراق".



ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة.