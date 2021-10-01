عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة الاهتمام بضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وجلبه إلى ملعب التتش بالجزيرة.









"بن شرقي يرفض تجديد عقده مع الزمالك"





ويرفض المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب المارد الأبيض، تجديد عقده حتى الآن الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب في وضع شرط جزائي ضعيف من أجل التجديد.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب، من أجل التعاقد معه في صفقة مجانية عقب نهاية عقده.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الأهلي لم يفاوض اللاعب أو وكيل أعماله، ولم يتم التواصل معه سواء من قريب أو بعيد.





وأضاف: "الأهلي ليس له علاقة بتأخر تجديد اللاعب مع ناديه، ومركزه داخل النادي ملئ بالنجوم، وبيتسو موسيماني المدير الفني، لم يطلب خدماته".



