حسام موافي: القلب يدق 120 ألف مرة في اليوم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الشخص في اليوم الأول بعد مولده يشعر بدقات قلبه ولكن سريعا يتأقلم على ثلاثة أشياء وهي: عدد ضربات القلب وقوة ضربات القلب وانتظام ضربات القلب.



وأوضح خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد، أنه في حالة شعور الشخص بعد عدة سنوات من عمره بحدوث شيء في زيادة عدد أو وقوة وانتظام ضربات القلب فبالتالي هناك مشكلة قد حدثت في القلب ويجب البحث عن مصدرها.



أشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن القلب يدق يوميا ما بين 110 و120 ألف دقة في اليوم، موضحا أن الخلل في كهرباء القلب ليس له علاقة بحجم القلب أو بحدوث مشاكل في الصمامات.

