عبدالرحيم المرسي: نتوقع أن يصل عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى 2 مليون (فيديو)

قال عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، إن دولة ليبيا من أهم الأسواق التي تستوعب العمالة المصرية لملائمتها لطبيعة العامل المصري.



وأشار "المرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن العامل المصري يفضل العمل في ليبيا، فضلا على أن الشعب الليبي يثق في العامل المصري، متوقعا أن يصل عدد العمالة المصرية عند فتحها خلال أول عامين إلى 2 مليون عامل.



وأضاف نائب رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، أن العمالة المصرية في ليبيا متخصصة في مجال المقاولات، متابعا أن الراتب تجاوز 300 دينار ليبي للحرفي في اليوم، منوها بأن هناك وفد مصري سيتوجه إلى ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين لتفقد الحالة الأمنية في ليبيا.

