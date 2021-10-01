سرقة وقتل.. كواليس مصرع سائق وزميله في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، واقعة مصرع سائق توك توك وإصابة صديقه، أن يوم الواقعة دهسهما لص أثناء محاولة هروبه بسيارة ملاكي قام بسرقتها بمدينة حلوان،





وأفادت التحقيقات أن الأهالي شاهدوا المتهم أثناء سرقة سيارة ملاكي وقاموا بمطاردته وحال محاولته الهروب فاصطدم بمركبة توك توك بستقلها شخصين مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.



وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده مصرع سائق توك توك واصابة اخر.





وتم نقل المتوفي لمشرحة المستشفي العام ونقل المصاب لتلقي العلاج اللازم لحالته.



وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.