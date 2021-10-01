الشمس يواجه البلاستيك واتحاد الشرطة يصطدم بالعبور في افتتاح القسم الثالث







تنطلق السبت - 2 أكتوبر - منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.





ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الأولى :



1- اتحاد الشرطة مع العبور



يشهد ملعب نادي اتحاد الشرطة مواجهه من العيار الثقيل بين فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر وفريق العبور بقيادة عمرو الدالى.



2- الشمس مع البلاستيك





يصطدم فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبد الملك بفريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير في مواجهة خارج التوقعات .



3- مصر للتأمين مع طوخ



على ملعب نادي مصر للتأمين يلتقي فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى المدير الفني وكمال أمين المدرب العام مع فريق

طوخ بقيادة محمد خطاب.



4- الغابة مع شباب بطا





يحل فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين ضيفاً على فريق الغابه بقيادة مصطفى مارين في لقاء متكافئ ويسعى كلا الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المسابقة .



5- اسكو مع التربية والتعليم



يواجه فريق أسكو بقيادة يأسر محمدى نظيره فريق التربية والتعليم الصاعد حديثاً من دوري القسم الرابع بقيادة تامر عبده.



6- الأميرية مع الماظة





فريق الاميرية بقيادة خالد سعد فريق الماظه بقيادة محمد صلاح في مواجهة قوية ومرتقبة .



7- المرج مع شبين القناطر





يخوض فريق المرج بقيادة على سليمان لقاء مع فريق شبين القناطر الصاعد حديثاً من دوري القسم الرابع بقيادة محمد شعرواى، ويحصل فريق القومي على راحه هذا الأسبوع .