بهذه الطريقة.. تيم حسن يروج لمسلسله "الهيبة"

نشر الفنان تيم حسن صورة البوستر الرسمي لمسلسل الهيبه جبل،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "تيم" على الصورة قائلًا:" الهيبة جبل يعرض في هذا الشهر أكتوبر تشرين الأول إن شاء الله اكتبولي توقعاتكم تمنياكم".



يذكر أن يشارك الفنان تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف في بطولة هذا الجزء، النجم السوري عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي.