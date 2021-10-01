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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى تيجراى

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
وكالات
حذرت الأمم المتحدة من سوء تغذية غير مسبوق تعاني منه الحوامل والنساء المرضِّعات في إقليم تيجراي.
 

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، إنه من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أي نحو 79 بالمئة، من سوء تغذية حاد.

وأضاف أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15%، ويبلغ 18%، في حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادة هي 2.4%، وهي أعلى من نسبة 2%، التي تصنّف عند المستوى الطارئ.


ويأتي تحذير الأمم المتحدة في تقريرها عقب إعلان إثيوبيا أمس طرد 7 مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

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