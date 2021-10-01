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إعلان أسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:17 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود الجلاد

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري تباعا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من الرابط من هنا

علما بأنه ستضاف اسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها.

وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة وأن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

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