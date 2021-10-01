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شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:31 م
ابنة مصطفى كامل
ابنة مصطفى كامل
مي مرسي
احتفل المطرب مصطفى كامل، بخطوبة ابنته فرح، وذلك على أحد الأشخاص، بحضور أفراد العائلة والمقربين.

وظهرت في الصور فرح ابنة مصطفى كامل، في أحضان والدها ووالدتها وخطيبها، حيث تألقت بفستان أبيض أنيق.

وكانت آخر أعمال مصطفى كامل ألبوم " "وجع قلبى" والذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل
شاهد.. أول صور من خطوبة ابنة مصطفى كامل

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