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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:31 م
مصر
مصر
علي خلاف

يحمل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم آمال وتطلعات الشعب المصري في الوصول لنهائيات كأس العالم المقبلة بقطر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد منتخب ليبيا بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم مساء يوم 9 أكتوبر المقبل.

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد ليبيا بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

المنتخب المصري حقق فوزا صعبا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية أمام الجابون بهدفٍ لكل فريق.

ويمتلك منتخب مصر في جعبته 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة من المجموعات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط بينما يحمل منتخب الغابون نقطة وحيدة جعلته في المركز الثالث فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الرابع بدون نقاط.


الكلمات المفتاحية

مصر مجموعة مصر مجموعة ليبيا

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