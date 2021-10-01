غادة عبد الرازق تعود لجمهورها عبر "إنستجرام" عقب حذف جميع صورها!

آثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل، الفترة الماضية حيث حذفت جميع صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعادت غادة عبد الرازق إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورة لها عبارة عن كارتون، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "وحشتكم؟".



يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لحم غزال" مع عدد من الفنانين منهم وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، رانيا محمود ياسين، مي سليم، محمد شاهين، أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، وأحمد خليل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.