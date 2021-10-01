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"مفيش حماس أشجع".. كريم فهمي يعلق على توزيعة منتخب مصر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:31 م
كريم فهمي
كريم فهمي
رنا حسين



علق الفنان "كريم فهمي" بعد اختيارات البرتغالي "كارلوس كيروش" المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة لاعبي المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة منتخب ليبيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.



كتب "فهمي" على حسابه بتويتر قائلا:"هو أنا ليه آخر منتخب كنت بشجعه بقلب كان منتخب حسن شحاتة من بعده مفيش حماس ؟ حد عنده فكره ؟".



وأتى ذلك بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة "كارلوس كيروش" قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق واستبعدوا من المنتخب كلًا من "علي جبر"، "أحمد توفيق"، "محمد مجدي قفشة"، "مصطفي فتحي"، "محمد شريف"، "أحمد سمير" وغيرهم.



وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: "محمد الشناوي"، "محمد أبو جبل" "محمد بسام"، و"محمد صبحي".

الدفاع: "أكرم توفيق"، "أحمد فتحي"، "أحمد حجازي"، "باهر المحمدي"، "محمود حمدي" الشهير "بالونش"، "ياسر إبراهيم"، "أحمد أبو الفتح"، "أيمن أشرف".

الوسط: "محمد النني"، "عمرو السولية"، "طارق حامد"، "حمدي فتحي"، "أحمد سيد" الشهير "بزيزو"، "محمد صلاح"، "عبد الله السعيد"، "ابراهيم عادل"، "رمضان صبحي"، وأخيرًا "عمر مرموش".

الهجوم: "أحمد حسن" الشهير "بكوكا"، و"مصطفى محمد".
"مفيش حماس أشجع".. كريم فهمي يعلق على توزيعة منتخب مصر
"مفيش حماس أشجع".. كريم فهمي يعلق على توزيعة منتخب مصر

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