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بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:33 م
حسن أبو الروس
حسن أبو الروس
منار أشرف داود
نشر الفنان حسن أبو الرووس صور تجمعه مع رامي عاشور شقيق زوج الفنانة نيللي كريم يحتفل بعيد ميلاده من خلالها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "أبو الرووس" على الصورة قائلًا:"كل سنه وانت في الشيكالاستيك".


الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق
بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور
بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور
بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور
بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور

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