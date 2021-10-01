بهذه الطريقة.. حسن أبو الرووس يحتفل بعيد ميلاد رامي عاشور

نشر الفنان حسن أبو الرووس صور تجمعه مع رامي عاشور شقيق زوج الفنانة نيللي كريم يحتفل بعيد ميلاده من خلالها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "أبو الرووس" على الصورة قائلًا:"كل سنه وانت في الشيكالاستيك".





الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق