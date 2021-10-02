شاهد.. مشادة كلامية على الهواء بين محامٍ ومؤسسة أحد "الست المصرية"

نشبت مشادة كلامية بين رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة الست المصرية، والمستشار سيد طه المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، على الهواء بسبب إلزام الأب بتجهيز ابنته للزواج.



وقال "طه" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة إن الأب ملزم بتجهيز ابنته حتى الزواج.



من جانبها اعترضت مؤسسة مبادرة الست المصرية على زيادة مستلزمات الجهاز في بعض القرى، ليقاطعها المحامي، "انتي متعرفيش حاجة"، لترد عليه مؤسسة مبادرة الست المصرية، "أنت هتتخانق".



وفي تصريحات سابقة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يدرسون إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، معقبا: "بنفكر نعمل شقق ونفرشها عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش.. تكون الشقة إيجار بفرشها"،



وأشار "السيسي"، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير، إلى أنه يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق، مضيفا مخاطبا رئيس جمعية الأورمان، "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا أيه".



وأضاف الرئيس السيسي، "عايزين نعمل إسكان جاهز، والناس تدفع إيجار، هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".