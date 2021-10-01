شبكة من الألماظ.. تعرف على تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل

احتفل النجم مصطفى كامل في فيلته بالمهندسين وفى جو عائلى بخطوبة إبنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث إقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروسة من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكه طاقم من الماس.





وطرح مؤخرا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة.





وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.





يذكر أن ألبوم "وجع قلبي" الذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.