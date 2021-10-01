Advertisements

شبكة من الألماظ.. تعرف على تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:34 م
ابنة مصطفى كامل وخطيبها
ابنة مصطفى كامل وخطيبها
مي مرسي
احتفل النجم مصطفى كامل في فيلته بالمهندسين وفى جو عائلى بخطوبة إبنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث إقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروسة من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكه طاقم من الماس.


وطرح مؤخرا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة.


وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.


يذكر أن ألبوم "وجع قلبي" الذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

الكلمات المفتاحية

مصطفى كامل خطوبة ابنة مصطفى كامل الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يومين

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 3 ساعات

خلاف في برشلونة حول خليفة كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي بشرة سارة

منذ حوالي 4 ساعات

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ 39 دقيقة

أول تعليق من شوبير على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - جماهير الأهلي تشن هجومًا ناريًا على كيروش

منذ حوالي 5 ساعات

شبكة من الألماظ.. تعرف على تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل

منذ 35 دقيقة

أخيرًا.. بشرى سارة في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصطفي كامل يطرح كليب "جريت بينا" عبر "يوتيوب"

تفاصيل ألبوم مصطفى كامل الجديد

الليلة.. مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة "وجع قلبي"

إشادات كبيرة على أغنية "البيت" لـ مصطفى كامل

إصابة الفنان مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا

مصطفى كامل يعود إلى اللون الشعبى بأغنية "يلا بينا نهزر" .. فيديو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 م

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements