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بيتر ميمي: فيلم "موسي" تحدي وخطوة للأمام

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:42 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
يارا أحمد
كشف المخرج بيتر ميمي، عن تجربه فيلمه الأخير موسى، مشيرا إلى أنه كان يطمح لوصول الفيلم إلى مستوى الأفلام العالمية، كما أكد أنه نجح في ذلك حيث وصلت نسبة نجاح الجرافيكس في الفيلم إلى 70%.

وقال بيتر ميمي، خلال  مناقشة فيلم موسى في جريك كامبس: "فكرنا إزاي نعمل حاجة على مستوى عالمي، وكنا بنقارن الفيلم اللي عايزيم نعمله بالأعمال العالمية" .

وأشار بيتر ميمي إلى أن الفيلم كان تحديًا بالنسبة له، مؤكدًا أنه حقق 70% من النجاح المتمثل في ظهور الفيلم بمستوى عالٍ من التصوير والجرافيكس.

وقال بيتر ميمي، خلال سيمنار مناقشة الفيلم بمدرسة السينما الاستقصائية: مستوى الجرافيكس في الفيلم لم يصل إلى 100%، ولكنه حقق 70%.

وتابع بيتر ميمي: "كنا نضع أفكارا، ونعمل اجتماعات، والفيلم كان تحديا فهو ليس النهاية ولكنه خطوة للأمام" .

فيلم موسى دارت أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم موسى، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

 

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لإختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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