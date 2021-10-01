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بيتر ميمي يكشف عن اكثر المخرجين المؤثرين في حياته الفنية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:44 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
يارا أحمد


كشف المخرج بيتر ميمي، عن أكثر المخرجين الذين أثروا فيه وتركوا لديه البصمة، مشيرًا أنه تأثر بالمخرج شريف عرفة، والمخرج صلاح أبو سيف، وعاطف الطيب.

وقال بيتر ميمي ، خلال سيمنار مناقشة فيلمه الأخير موسى، والمقام في جريك كامبس: "تأثرت بأعمال العديد من المخرجين، ومازلت أتأثر بهم، ومن أبرز هؤلاء المخرجين، عاطف الطيب، وصلاح أبو سيف، وشريف عرفة".

وأكد بيتر ميمي، أنه واجه صعوبة في تصوير مشاهد فض ميدان رابعة العدوية.

وأشار بيتر ميمي أنه تعرّف على أبطال العمل أثناء التصوير، حيث كان لا يعرفهم، أو تجمعهما علاقة صداقة من قبل.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

 

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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