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بيتر ميمي يكشف كواليس تركه للطب ويؤكد: موقع التصوير زي الجراح

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:45 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
يارا أحمد
تحدث المخرج بيتر ميمي، عن كليته التي درس فيها، وهي كلية الطب، وأشار أنه تركها واتجه لدراسة السينما عبر أحد المدارس على الأنترنت.

وقال بيتر ميمي، خلال سيمينار مناقشة فيلم موسى في مدرسة السينما الاستقصائية إنه ترك مجال الطب، واتجه للسينما دون أن يعرف سبب لذلك سوى أنه إرادة الله، معقبا: أنا تركت الطب في عام 2012، وليس عندي سبب لذلك فهو فقط إرادة الله.

وتابع بيتر ميمي، عن بداية دراسته للسينما: اتجهت لإحدى مدارس السينما عبر الأنترنت، وفي البداية كنت مش فاهم حاجة، ولكن بدأت اقرأ، وعرفت يعني ايه خط وهمي، كنت بتعلم الحاجات الخام، لأن دي أساسيات لازم تذاكرها أو تسمعها.

وأضاف بيتر ميمي، مشبها أساسيات السينما ولوكيشن التصوير بالطبيب الجراح، قائلا: " موقع التصوير زي الجراح هو اللي هيعلمك لكن طول ما الشخص مش بيشتغل مش هيعرف يعمل حاجة".

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

 

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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