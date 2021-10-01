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ماذا قالت منى الشاذلي عن مبادرة "حياة كريمة"؟

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:47 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
إسراء عبد الفتاح
أكدت الإعلامية منى الشاذلي، أن مبادرة حياة كريمة، هي من أهم وأعمق المبادرات التي تم إطلاقها في مصر، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضافت خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن مبادرة حياة كريمة لم تعتمد على الكم بل بالكيف، مشيرةً إلى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة من اللحظة الأولى حول حياة كريمة للمصريين.


وتابعت أن المبادرة تعمل على توصيل المواطنين في المناطق العشوائية وغيرها إلى حياة أفضل.

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