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بيتر ميمي يكشف كواليس فشله في إخراج افلام السبوبة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:37 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
يارا أحمد


تحدث  المخرج بيتر ميمي، عن الكثير من الصعوبات، التي واجهت فريق عمل فيلمه الأخير موسى، خلال تصوير العمل.

وأضاف بيتر ميمي، خلال ندوة تكريم فيلم موسى بمدرسة السينما الاستقصائية، أن الفيلم به تحديات كبيرة بالنسبة له لأنه موضوع صعب على مستوى التنفيذ بسبب أنهم يتصورون شئ ليس موجود في الواقع.

وتحدث بيتر ميمي، عن فكرة فيلم موسى قائلًا: " الفكرة كانت أول مرة تيجي في عقلي عام 2017، وحاولت تفادي المستوى العالمي، خاصةً الجرافيكس لأننا بنصور حاجة مش موجودة، وافكار الفيلم بنكتشفها أثناء التصوير".

وكشف المخرج بيتر ميمي عن فشله في إخراج فيلم سبوبة والذي تم طرحه عام 2012: فشلت في إخراج فيلم سبوبة وملحقتش اتعامل مع الفيلم.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

 

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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