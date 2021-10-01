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بيتر ميمي يكشف تفاصيل أصعب المشاهد في مسلسل "الاختيار"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:54 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
يارا أحمد
تحدث المخرج بيتر ميمي،  عن تفاصيل أصعب المشاهد التي واجهته في مسلسل الاختيار 2، مشيرًا إلى أنها مجموعة من المشاهد وتحديدًا حلقات فض ميدان رابعة العدوية.

وقال بيتر ميمي، خلال سيمنار تكريم صناع فيلم موسى، إنه لم يواجه مشهد واحد صعب في تصوير مسلسل الاختيار، وانما عدة مشاهد معقبا: " كل مشاهد فض رابعة العدوية في الاختيار2، مشاهدة صعبة".

وأشار بيتر ميمي،  أنه تعرف على ممثلي مسلسل الاختيار 2 لأول مرة عندما اجتمع بهم في العمل، وكان لا يعرفهم من قبل معقبًا، معظم الممثلين الموجودة عرفتهم شخصيا وقت تصوير المسلسل.

وتحدث حسين عسر مدير تصوير فيلم موسى عن الكواليس الفيلم، قائلًا: " استعنت بمعدات تصوير في فيلم موسى وهذا التطور لم يحدث في يوم وليلة، ونوع الكاميرا التي استخدمتها ظهرت من 4 أو 5 سنوات، وكل سنة بتظهر أشياء جديدة".

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

 

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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بيتر ميمي الفجر الاختيار اخبار الفجر الفني

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