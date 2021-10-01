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"شباب روسيا" يزورون منطقة أهرامات الجيزة الأثرية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت منطقة آثار الهرم وفدًا من الشباب الروسي والمصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٩ اكتوبر ٢٠٢١، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني بين البلدين.

وحرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الاهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما و تمثال أبو الهول، و التقطوا العديد من الصور التذكارية، واعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.

وتحرص وزارة السياحة والآثار دائمًا على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

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